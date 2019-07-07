خاص- ديانا رزق صريحة وصادقة.. وهذا ما قالته عن الدراما اللبنانية

تميّزت بصراحتها المعهودة وأسلوبها الراقي في إبداء رأيها بكافة القضايا، فكانت مثالا يحتذى به في مجال الإعلام والصحافة. الإعلامية المتألقة ديانا رزق، أطلت منذ أيام عبر شاشة الـOTV ضمن برنامج Next، حيث تطرّقت خلال اللقاء الى العديد من المواضيع التي وضعت خلالها الإصبع على الجرح، كما أطلقت بالتالي تصاريح نارية بهدوء وبطريقة تجعل من يسمعها يصفن قليلا ويفكر ويقول إنها على حق.

بدأت رزق مسيرتها في مجال الإعلام كمراسلة لإحدى القنوات ومن ثم انطلقت في العديد من التجارب لتصبح اليوم إعلامية معروفة لبنانيا وعربيا، حيث تقدم برنامج “شرفتونا” على قناة الـOSN، تناقش فيه العديد من المواضيع التي تهم شريحة كبيرة من المشاهدين، كما كانت لها تجارب في تقديم حفلات توزيع الجوائز الفنية مثل الموركس دور والبياف، فهي تعتبر ان الاعلام والتقديم شغفها ومهنتها وجزء منها وهي لا تشعر بالملل أو بالروتين من تكرار هذه التجارب.

وخلال اللقاء لفتت رزق الى أنها تلقت العديد من العروض للانتقال الى محطات تلفزيونية لبنانية وعربية غير الـOSN، الا أنها تعتبر مكان عملها الحالي بمثابة منزلها الثاني، حيث تجمعها علاقات مميزة مع فريق العمل والمدراء في المحطة.

وفي هذا السياق، اشارت رزق الى ان الاعلامية ليليان ناعسي التي تركت منذ مدة شاشة الـOSNهي اعلامية من الطراز الاول، حيث تشاركا التقديم في برنامج “عيون بيروت” لسنوات عديدة، وقد اكتسبت منها الكثير في مجال تقديم البرامج.

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من جهة أخرى، يبدو أن الاعلامية ديانا رزق قد تنتقل الى مجال التمثيل، حيث كشفت انها خضعت منذ مدة لتجارب أداء احدى المسلسلات اللبنانية الا أن الموضوع لا يزال حتى الساعة سريا وغامضا ولم تكشف عنه شيئا.

وفي فقرة “10 على 10″، سُئلت رزق عن البرنامج الذي تشعر أنه يشبهها ويمكنها تقديمه، فخُيرت بين Take Me Out، في Male، هيك منغني وعالمكشوف، فاشارت رزق الى ان مايا دياب زميلة قديمة ومتواضعة، أما عن كارلا حداد فقالت ان الاخيرة قد ألغت متابعتها لها عبر موقع انستغرام مع “بلوك” في حين لا تعرف رزق السبب، علما ان هذا الامر ليس بجديد انما منذ اكثر من 5 سنوات. ولكن بعد عرض الحلقة، تواصلت كارلا حداد مع ديانا رزق، للاستفسار عما صرحته، فاوضحت رزق ان هذا الموضوع يعود للوقت الذي كانت فيه حداد تقدم برنامج “رقص النجوم”، حيث ارادت رزق وعدد من الاعلاميات متابعتها عبر “انستغرام” فتفاجؤوا بوجود “بلوك” من قبل كارلا، إلا أنه وبعد هذا الحديث تحسنت الامور وتابعت كل من حداد ورزق بعضهما بعضا عبر “انستغرام”.

وفي الفقرة نفسها اختارت رزق زميلتها الاعلامية راغدة شلهوب للانضمام اليها في برنامجها، بعد ان خيرت بين شلهوب ونسرين ظواهرة ونانسي ياسين.

أما عن اعتبار ديانا رزق أن الدراما السورية أضافت للدرامة اللبنانية، فقد بررت موقفها بان “فكرة ان ممثلي لبنان يُطلبون عربيا فهذا أمر غير صحيح ومجرد كلام إعلام وصحافة ومواقع تواصل”، مضيفة انه مع ذلك فلبنان يملك دراما مميزة وممثلين من الطراز الاول الا انه في الوقت عينه هناك مشكلة في كتابة السيناريو اللبناني، باستثناء بعض الاسماء مثل كارين رزق الله وكلوديا مرشليان وغيرهما، لكن لا شك ان الدراما اللبنانية تحسنت عندما اصبحت مشتركة مع السورية، بحسب تعبير رزق.

وبالنسبة للمقال الذي نُشر عبر موقع “الخليج 365” منذ سنوات تحت عنوان “مقدمة البرامج ديانا رزق “سكرانة”.. بالموركس دور”، فقد وجهت رزق في البداية تحية لرئيسة تحرير الموقع الاعلامية باتريسيا هاشم، مضيفة أن هاشم وعند كتابتها لهذا المقال لم تكن تعرف ديانا رزق حق المعرفة، الا أنها وعندما أطلت معها ضمن برنامجها Inside Look، نصحت باتريسيا ديانا رزق عدم تقديم مثل تلك البرامج لأنها تظلمها، حيث تليق بها البرامج الحوارية اذ انها تبرز كفاءتها في مجال التقديم بشكل اكبر.