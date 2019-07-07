الجزائرى رضا الطالياني يتألق في آخر ليالي مهرجان تيميتار الأمازيغي.."صور"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدل الستار علي مهرجان تيميتار للموسيقى الأمازيغية بحفل للمطرب الجزائري رضا الطالياني علي مسرح الأمل في رابع ليالي المهرجان الأمازيغي العريق بالجنوب المغربي. Advertisements ويودع المهرجان نسخته السادسة عشرة هذا العام بخماسية حفلات غنائية يحتضنها مسرح الأمل، تضم الفرقة المغربية فناير والمغربي الرايس الطاوس، بعدما شهد في موسمه الحالي أكثر من 40 حفلة على مدار أربعة أيام متتالية، ارتكز خلالها على التجارب الموسيقية الأمازيغية، وعدد من الفرق المغربية، مع خلطها بمشاركات عربية، منها السورية فايا يونان والجزائري سفيان السعيدي والفرقة المالية العالمية تيناروين.

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