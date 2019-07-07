تعليقات المشاهير على خروج المنتخب المصري من بطولة أمم إفريقيا

كتب امير فتحي في الأحد 7 يوليو 2019 11:59 صباحاً - سيطرت حالة من الغضب على المشاهير من الوسط الفني والإعلامي في مصر عقب خروج منتخب بلادهم من بطولة كأس أمم أفريقيا يوم أمس بعد الهزيمة أمام منتخب جنوب إفريقيا ضمن منافسات دور ال 16 .

وحرص عدد كبير من المشاهير على التعبير عن ردود أفعالم سواء كانت بإظهار الغضب والحزن أو السخرية من الموقف عبر حساباتهم على مواقع التواصل الإجتماعي .

فجاء الفنان هاني شاكر عبر حسابه الرسمي على موقع ” فيس بوك ” معلنا عن غضبه من خروج المنتخب المصري من البطولة ومطالبا بإقالة الاتحاد المصري لكرة القدم واصفا إياهم بإنهم ” في مزبلة التاريخ ” بعد ما حدث .

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وكتب الشاعر الغنائي ” أمير طعيمة ” عبر حسابه على موقع ” تويتر ” معلقا على المدير الفني للمنتخب المصري ” خافيير أجيري ” بإنه أسوأ مدير فني تولى قيادة المنتخب .

وكتب الإعلامي ” رامي رضوان ” عبر حسابه على موقع ” تويتر ” .

وكتب الفنان ” محمود البزاوي ” على تويتر مقارنا بين أجيري والمدير الفني السابق للمنتخب ” هيكتور كوبر ” .

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وكتب الفنان ” صلاح عبد الله ” على تويتر معربا عن حزنه الشديد للهزيمة .

وفي تغريدة للفنان ” أحمد السعدني ” أعرب فيها عن غضبه من الاتحاد المصري لكرة القدم ومشيرا إلى قرار إعادة اللاعب عمرو وردة إلى معسكر المنتخب .

وكتب الفنان ” كريم فهمي ” عبر حسابه على ” تويتر ” .

ونشرت الفنانة ” رانيا محمود ياسين ” عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” صورة ظهرت عليها ملامح الحزن بعد الهزيمة وكتبت معلقة : ” بصراحة مش قادرة أقول كم انا آسفة لهذا الأداء المحزن احزنتونا ” .