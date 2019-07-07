فيفي عبده توجه رسالة مؤثرة إلى ريهام سعيد

كتب امير فتحي في الأحد 7 يوليو 2019 11:59 صباحاً - نشرت الفنانة المصرية ” فيفي عبده ” عبر صفحتها الرسمية على موقع ” إنستجرام ” مقطع فيديو وجهت من خلاله رسالة مؤثرة للإعلامية ” ريهام سعيد ” .

تضمنت الرسالة تمنيات فيفي عبده بالشفاء العاجل لريهام سعيد بعد الازمة الصحية التي ألمت بها مؤخرا والعودة من جديد إلى عملها في أقرب وقت .

فكتبت فيفي معلقة على الفيديو : ” الف سلامة عليكي يا ريهام ان شاء الله هتكوني زي الفل ربنا يخليكي لأولادك وأهلك وكل اللي بيحبوكي وترجعي شغلك بالسلامة يارب ” .

واستعانت فيفي عبده في رسالتها بأغنية الفنان المصري تامر حسني ” الموضوع فيك ” كتشجيعا لها .

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وقد أعلنت الإعلامية ريهام سعيد خلال الفترة السابقة عن إصابتها ببكتيريا في الوجه استدعت خضوعها لعملية جراحية ويتخوف الأطباء من وصولها للمخ لصعوبة السيطرة عليها مما قد يؤدي إلى الوفاة .. وطالبت ريهام من جميع محبيها وجماهيرها الدعاء لها بالشفاء .