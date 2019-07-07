وفاة جدة الفنان كريم قاسم.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن الفنان كريم قاسم، عن وفاة جدته، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”، ونشر صورة لها تعود لفترة شبابها.

وعلق كريم قاسم، على الصورة قائلًا: “أرقدي في سلام جدتي مرسيل”، وحصدت الصورة على العديد من التعليقات التي واسته على رحيل جدته.

كما حرص الفنان خالد الصاوي، على مواساة كريم، عبر صفحته قائلًا: “خالص التعازي للفنان الجميل كريم قاسم في وفاة المغفور لها بإذن الله السيدة جدته.. نسأل الله العلي القدير أن يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته”.

Advertisements

يذكر أن كريم قاسم، وخالد الصاوي يشاركان في بطولة الجزء الثاني من فيلم “ولاد رزق”، الذي من المقرر طرحه في دور العرض السينمائي موسم عيد الأضحى المُقبل.

وكان الفنان كريم قاسمن د كشف في لقاء سابق له أن جدته لوالده كانت مسيحية ولكنها أسلمت في نهاية حياتها.

كما كشف أن والدته هي السيدة ماجدة هارون، وهي يهودية ورغم أنها هي من تترأس الطائفة اليهودية في مصر إلا أنها هي من قامت بتحفيظه القرآن وهو طفل صغير.