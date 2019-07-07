أشرف عبد الباقي يستعد لعرض مسرحية «كلها غلط» في السعودية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن النجم المصري أشرف عبد الباقي، عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر” أنه يستعد لعرض مسرحيته “كلها غلط...جريمة في المعادي” لأول مرة في السعودية، خلال الفترة من يوم 10 إلي 13 يوليو.

ورفع أشرف عبدالباقي، خلال عروض فرقته الجديدة في موسمها الثاني، شعار كامل العدد خلال تقديمه المسرحية أيام إيام عيد الفطر المبارك الماضية على مسرح نجيب الريحاني.

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المسرحية بطولة مجموعة كبيرة من الشباب، وإخراج أشرف عبدالباقي، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة رشدي سلامة، أزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامي.

وعلى جانب أخر، أعلن الفنان المصري أشرف عبدالباقي، مؤخرا، خبر حزين لجمهوره وهو أن الموسم الجديد من “مسرح مصر” سيكون الأخير.

عبدالباقي كشف تفاصيل الموسم الأخير من “مسرح مصر”، بقوله: “سعداء بما حققناه خلال المواسم السابقة، وقررنا أن يكون الموسم السابع والأخير يتضمن 10 عروض مسرحية فقط وهو حدث لأول مرة في سلسلة العروض، وليس 20 عرضا كباقي المواسم، وهو ما وجدنا أفضل ليكون مسك الختام لـ “مسرح مصر” وبفكر جديد ومختلف”.