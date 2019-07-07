أمانى كمال تشارك في بطولة «حواديت الشانزليزيه»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انضمت الفنانة المصرية الشابة أمانى كمال لأسرة مسلسل “حواديت الشانزليزيه”، من بطولة النجم الأردني إياد نصار، والمقرر أن ينطلق تصوير الأسبوع المقبل، ومن إنتاج شركة سينرجى حيث تجسد من دور مهم ومحورى خلال أحداث المسلسل.

المسلسل ينتمي لنوعية المسلسلات الـ 45 حلقة، ومن المقرر أن ينطلق تصويره خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث جار اختيار باقي أبطال العمل والوقوف على الخطوط الرئيسية استعدادا للتصوير.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من إياد نصار، وداليا مصطفى، وإنجى المقدم، ومى سليم، وإدوارد وآخرون من النجوم، وتأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل، والعمل من إنتاج شركة “سينرجى”.

وكانت أماني كمال، قد شاركت فى موسم رمضان الماضي في مسلسل “كلبش 3” للنجم أمير كرارة، وشارك بجانبه الفنان أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، غنوة محمود، تأليف باهر دويدار، إنتاج سينرجي للمنتج الكبير تامر مرسى، إخراج بيتر ميمى.