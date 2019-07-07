شكرا لقرائتكم خبر عن ما الذي يعنيه العمل؟... لقطات عالمية تتحدث والان مع التفاصيل

طلبت مسابقة "أغورا إيمجز" AGORA images من مصورين محترفين حول العالم، التعبير عما يعنيه "العمل"، فجاءت النتيجة غنية ومتنوعة ولافتة. وجاءت الصور التي اختيرت منها 50 لقطة، من ضمن أفضل ما قدم لـ Work 2019 Photo Contest، لـ "أغورا إيمجز"، أبرز تطبيقات التصوير الفوتوغرافي المجاني، الذي يقدم جوائز كبرى في مسابقات الصور العالمية، إن لم يكن أهمها منذ 2017، بحسب ما ذكره موقع الجائزة.

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