شكرا لقرائتكم خبر عن اليونيسكو تدرج بابل العراقية على لائحة التراث العالمي والان مع التفاصيل
صوتت لجنة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للثقافة والتربية والعلوم "يونيسكو"، في باكو، اليوم الجمعة، على إدراج معلم بابل الأثري التاريخي لبلاد ما بين النهرين، على لائحة التراث العالمي، بعد ثلاثة عقود من الجهود التي بذلها العراق في هذا الاتجاه.
وبذلت سلطات الآثار العراقية جهوداً كبرى لإعداد هذا الملف، الذي طُرح خمس مرات منذ 1983، لتسجيل هذا الموقع الذي يمتد على مساحة 10 كيلومترات على بعد 10 كيلومتر جنوب العاصمة بغداد.
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