فكتوريا بيكهام: لهذا رفضت العودة إلى “سبايس غيرلز”!

متابعة بتجـــــــــــرد: فكتوريا بيكهام، كانت نجمة فرقة الغناء البريطانية السابقة “سبايس غيرلز” الوحيدة التي رفضت تلبية دعوة زميلاتها لإعادة لمّ شمل الفرقة، والبدء اعتباراً من هذا الشهر بالقيام بجولة فنية في مختلف أنحاء البلاد.

وأقرت بأنها احتاجت لقدر من الشجاعة لاتخاذ ذلك القرار الذي أثار شعورا بالاستياء عند بعض المعجبين. وأوضحت بيكهام في مقابلة مع مجلة “فوغ” الألمانية أن رفضها الانضمام للفرقة جعلها تشعر بالقوة.

وأضافت انها تعتقد ان “الظروف الآن مختلفة عما كانت عليه قبل عقدين من الزمن. وأفضّل الآن، التركيز على عائلتي. فأنا في الخامسة والأربعين، وسعيدة بما حققته كامرأة. كما أنني تعلمت الإصغاء لقلبي”.

واعترفت زوجة لاعب كرة القدم البريطاني الشهير ديفيد بيكهام في وقت سابق، “ربما أشعر بشيء من الوحدة حين أشاهد حفلات فرقة سبايس غيرلز، وقد يتوق جزء مني للعودة”.