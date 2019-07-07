مارسيل خليفة افتتح “بعلبك”

متابعة بتجـــــــــــرد: ببرنامج حافل بالحب والحنين والوطن والثورة، افتتح الفنان اللبناني مارسيل خليفة، مهرجانات بعلبك الدولية بحفلة عنوانها “تصبحون على وطن”، شكلت رحلة موسيقية غنائية تظهر وجوهه الفنية المختلفة.

وقد وجه خليفة خلال الحفلة أكثر من تحية لبعلبك وتاريخ مهرجاناتها وبعض أبنائها الذين تعاون معهم في مسيرته الفنية. وبدت موسيقى خليفة الأوركسترالية متسقة مع ضخامة أعمدة المكان الأثري، في اطلالة هي الأولى له منفرداً ضمن مهرجانات بعلبك في المدينة نفسها.

وشاء خليفة، أن تكون البداية والختام مقطوعة موسيقية ألفها خصيصا لبعلبك عنوانها “ليلة بليالي”. وقدم مقطوعة موسيقية عنوانها “صلاة الليل” مستوحاة من اللحن الشعبي «الحنة» الذي اعاد صوغه بضخامة سيمفونية، أهداها الى “كل (الفنانين) الذين مروا في بعلبك ورحلوا كالأخوين رحباني وتوفيق الباشا وزكي ناصيف وصباح ونصري شمس الدين واخرين”. وقال “ليس بالامر السهل أن تكتب لبعلبك”.

وعزف نجله رامي “روكييم لبيروت” التي حصدت تصفيق الجمهور، وهي مقطوعة موسيقية جنائزية تروي قصة بيروت الحرب والسلام، والدمار والإعمار، والمأساة والامل، والشغب والشغف، وفيها تنوع يعكس مزاج العاصمة اللبنانية. وطعم برنامجه ببعض أغنياته القديمة التي وصفها بـ”الكلاسيكيات”، وكان أولها “ريتا”. ودمج “سلام عليك” و”أحن إلى خبز أمي”، وقال “كنت أتمنى أن تكون أمي حاضرة لكنها رحلت قبل القصيدة وقبل الأغنية”.