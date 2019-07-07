صيف مزدحم بالحفلات بإنتظار كارول سماحة

متابعة بتجــــــــــرد: كشفت النجمة اللبنانية كارول سماحة عن مواعيد حفلاتها لموسم صيف 2019 عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي.

وتبدأ كارول حفلاتها الصيفية في سوريا حيث تلتقي الجمهور السوري بعد غياب ست سنوات ضمن فعاليات “ليالي قلعة دمشق” في 13 تموز/يوليو الجاري.

وفي 9 آب/أغسطس المقبل تحيي كارول حفلًا كبيرًا ضمن فعاليات “مهرجان قرطاج الدّولي” في تونس، لتعود بعدها إلى لبنان وتحيي حفلين غنائيين الأوّل في “مهرجان زحلة” مساء 15 الشهر والثاني في “مهرجان إهمج” في 16 الشهر.

ويوم 14 أيلول/سبتمبر تغني كارول سماحة في أمسية مميّزة ضمن فعاليات “مهرجان بكاسين” لتسافر بعدها بجولة غنائية إلى كندا في شهر تشرين الأوّل/أكتوبر.

تجدر الإشارة إلى أن كارول سماحة طرحت مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم “انشالله” وهي باللهجة المصرية من كلمات تامر حسين، ألحان اسلام زكي وتوزيع عادل حقي.