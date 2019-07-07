تمثال بالحجم الطبيعي لـ ميلانيا ترامب يشبه “فزاعة” – بالصور

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متابعة بتجـــــــــرد: تم الكشف عن تمثال خشبي بالحجم الطبيعي لسيدة الولايات المتحدة الأولى ميلانيا ترامب قرب مسقط رأسها سيفنيكا بجنوب شرق سلوفينيا.
وحسب “رويترز” نحت التمثال الفنان المحلي أليس زوبيفتس بتكليف من الفنان الأمريكي المقيم في برلين براد داوني. ويتزامن الكشف أمس الجمعة عن التمثال، الذي ربما يكون ساخرا، مع معرض لداوني في يوبليانا عاصمة سلوفينيا عن جذور ميلانيا في هذا البلد الصغير.
وجرى نحت التمثال من شجرة زيزفون حية يشكل الجزء السفلي منها قاعدة يقف عليها التمثال داخل أحد الحقول قرب نهر سافا في قرية روزنو الواقعة على بعد ثمانية كيلومترات من سيفنيكا. ووصف بعض المنتقدين التمثال بأنه أشبه بالفزاعة (خيال المآتة) الذي يستخدم في الحقول لإخافة الطيور.
والتمثال عبارة عن شكل محفور غير مميز الملامح لكن باقي الجسد يظهر الثوب الأزرق الذي ارتدته ميلانيا أثناء حفل تنصيب زوجها دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.
وقال داوني إنه أراد تسليط الضوء على مكانة ميلانيا ترامب بوصفها مهاجرة تزوجت رئيسا تعهد بالحد من الهجرة.
والنحات الذي صنع هذا التمثال معروف باسم ماكسي. وقد ولد في المستشفى الذي ولدت فيه ميلانيا وهو من مواليد الشهر ذاته.
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