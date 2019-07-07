درة تبدأ تصوير “بلا دليل”.. وهذا موعد العرض

متابعة بتجــــــــــرد: أيام قليلة وتبدأ الفنانة درة وفريق عمل مسلسلها الجديد “بلا دليل”، تصوير مشاهد العمل، حيث انتهت المخرجة منال الصيفي من معاينة أماكن التصوير، وبناء الديكورات المطلوبة لبدء التصوير خلال الأسبوع الجاري.

من جهتها قالت مؤلفة العمل إنجي علاء لـ”روتانا.نت” إنها أوشكت على الانتهاء من كتابة الحلقة الأخيرة بالمسلسل، موضحة أن الفنانة درة، وباقي فريق العمل يقرأون الحلقات أولا بأول، لمعرفة تفاصيل الشخصيات التي سيجسدونها.

وكشفت إنجي علاء، عن موعد عرض العمل بالفضائيات، مشيرة إلى أنه سيكون خلال شهر أكتوبر المقبل، إلا أنها أكدت أن التصوير من المحتمل أن يستمر إلى ما بعد عرض العمل.

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وانتهت المخرجة منال الصيفي، من اختيار أبطال العمل وهم: خالد سليم، وحازم سمير، وجمال عبد الناصر، وأحمد خالد صالح، وأكرم الشرقاوي، وعمر الشناوي، وأحمد كرارة، وإنعام الجريتلي، ومها نصار، وديانا هشام، وشيرين عرفة، وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

يشار إلى أن درة شاركت خلال الموسم الرمضاني الماضي، في مسلسل “المايسترو”، الذي دارت أحداثه حول مشكلات أطفال الأحداث.

وانتهت درة خلال الأسابيع الماضية من تصوير فيلمها السينمائي الجديد “يوم مصري”، مع الفنان خالد النبوي، والفنانة حنان مطاوع، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.