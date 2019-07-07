ديانا حداد سعيدة بأصداء “أحبك وكذا” وهذا ما حققته الأغنية في يومين!

متابعة بتجــــــــــرد: أبدت الفنانة ديانا حداد سعادتها بالأصداء الأولى لأغنيتها الجديدة “أحبك وكذا” التي طرحتها منذ أيام قليلة حاملة أجواء الصيف.

وحققت أغنية “أحبك وكذا” المليون الأول بعدد المشاهدات، بعد يومين على طرح الفيديو الخاص بها عبر قناة “روتانا” على موقع “يوتيوب”.

الأغنية في كلمات الشاعر فراس الحبيب، ألحان علي صابر وتوزيع المايسترو محب الراوي الذي قام بعملية المكساج أيضًا، لتسند مهمة الماستر لطوني حداد.

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وتأتي أغنية “أحبك وكذا” ضمن مجموعة أغنيات ستطرحها ديانا حداد خلال الموسم الصيفي، إلى جانب أنها تعمل على تجهيز ألبومها الجديد مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

لمشاهدة فيديو أغنية “أحبك وكذا”: