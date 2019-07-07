حاتم عمور يشعل أجواء “مهرجان تيميتار” وسط حضور جماهيري غفير

متابعة بتجــــــــــرد: تألق النجم المغربي حاتم عمور، في ثالث سهرات “مهرجان تيميتار” في دورته الـ16، التي تحتضنها مدينة أكادير، حيث نجح في استقطاب عشرات الالاف من الأشخاص، الذين اجتمعوا في ساحة الأمل من أجل ملاقاته.

وقدّم عمور خلال الحفل، باقة متنوعة من أغاني ألبومه الجديد ومن بينها “أخر مرة”، “الى راح الغالي”، “بلاعنوان”، بالإضافة إلى أغنياته القديمة القديمة مثل “حسدونا”، “الاول”، “مشيتي فيها ” وغيرها.

وأشعل حاتم عمور حماس الجمهور، الذي تفاعل معه بحرارة وردد جميع أغانيه، التي جعلت منصة الأمل تفيض رقصًا وموسيقى.

الجدير بالذكر، أن حاتم عمور يحيي سلسلة حفلات في جولة صفية غنائية بعدد من المدن المغربية والبلدان العربية والأجنبية.