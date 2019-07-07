"أحبك وكذا".. باكورة أغنيات ديانا حداد المنفردة لصيف 2019

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أبدت الفنانة اللبنانية ديانا حداد سعادتها بالأصداء الأولى لأغنيتها المنفردة الجديدة "أحبك وكذا" التي طرحتها منذ أيام قليلة.

وتأتي أغنية "أحبك وكذا" ضمن مجموعة أغنيات منفردة ستطرحها ديانا حداد خلال صيف 2019، حيث باتت جاهزة لطرحها خلال الفترة المقبلة من ناحية التسجيل والتنفيذ والتوزيع الموسيقي، إلى جانب أنها تعمل على تجهيز ألبومها الجديد من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

وحملت الأغنية أسلوباً جديداً ومختلفاً في الكلمة واللحن والتوزيع الموسيقي يلائم أجواء الصيف، مجددة تعاونها من ناحية الألحان مع الملحن علي صابر بعد النجاح الكبير لأغنية "إلا هنا" بين الجمهور وبعدد المشاهدات.

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وقد حققت أغنية "أحبك وكذا" الجديدة المليون الأول بعدد المشاهدات، بعد يومين من طرح الأغنية عبر قناة "روتانا" في اليوتيوب، وهي في تزايد يومي مستمر.

وحملت الأغنية كلمات متميزة للشاعر فراس الحبيب، وتوزيع موسيقي للمايسترو محب الراوي الذي قام بعملية المكساج أيضاً، لتسند مهمة الماستر لطوني حداد.



