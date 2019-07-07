ديانا حداد تعتمد أسلوبًا مختلفًا وتحقق المليون الاول

Jul 07, 2019
أبدت الفنانة ديانا حداد عن سعادتها بالأصداء الأولى لأغنيتها المنفردة الجديدة “أحبك وكذا” التي طرحتها منذ أيام قليلة، حامة أسلوباً جديداً ومختلفاً في الكلمة واللحن والتوزيع الموسيقي أيضاً الملائم مع أجواء الصيف، مجددة تعاونها من ناحية الألحان مع الملحن علي صابر بعد النجاح الكبير لأغنية “إلا هنا” بين الجمهور وبعدد المشاهدات.
وقد حقق أغنية “أحبك وكذا” الجديدة المليون الأول بعدد المشاهدات، بعد يومين من طرح الأغنية عبر قناة روتانا في اليوتيوب، وهي في تزايد يومي مستمر، حيث حملت الأغنية كلمات متميزة للشاعر فراس الحبيب، وتوزيع موسيقي للمايسترو محب الراوي الذي قام بعملية المكساج أيضاً، لتسند مهمة الماستر لطوني حداد.
هذا وتأتي أغنية “أحبك وكذا” ضمن مجموعة أغنيات منفردة ستطرحها ديانا حداد خلال الفترة الصيفية، حيث باتت جاهزة لطرحها خلال الفترة المقبلة من ناحية التسجيل والتنفيذ والتوزيع الموسيقي، الى جانب أنها تعمل على تجهيز ألبومها الجديد من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.
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