فيلم "قهوة في بورصة مصر".. غير مرغوب به في السّينما السّعوديّة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أقصت دور السّينما في السّعوديّة، الفيلم المصريّ، قهوة بورصة مصر، وذلك بسبب تدنّي الإيرادات، وصعف الإقبال الجماهيريّ على مشاهدته، ممّا أدّى إلى إصابة منتجي الفيلم بخيبة أمل، خصوصًا، وأنّ السّوق السّعوديّ متعطّش لعرض الأفلام السّينمائيّة، بعد السّماح مؤخرًا، بإنشاء دور السّينما في السّعوديّة.

وقد حقّق فيلم "قهوة بورصة مصر"، إيرادات ضعيفة جدًا، لم تتجاوز إجماليها 50 ألف ريال سعوديّ، وهو ما وضعه في المركز الأخير عربيًا.

وسبق أنْ عُرض الفيلم في دور العرض المصريّه، قبل أنْ يعرض في السّينما السّعوديّة، وبالرّغم أنّ الفيلم حصل على تصريح بالعرض في السّعوديّة، إلا أنّ الرّقابة، قد وضعته تحت تصنيف (R 12)، أي غير مناسب للجمهور الأقلّ من 12 عامًا.

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يُشار، إلى أنّ "قهوة في بورصة مصر" هو فيلم اجتماعيّ كوميديّ، يلامس مشاعر كلّ بيت عربيّ، والعمل يناقش أفكارَ وقضايا المجتمع، ومنها الهجرة غير الشّرعيّة، والإرهاب الإنسانىّ بعدّة طرق مختلفة، والحبّ والتضحية، والعطاء، وغيرها من المحاور الإنسانيّة.

وهو من بطولة: حسن حسني، لطفي لبيب، مصطفي قمر، صلاح عبدالله، مدحت تيخا، محمد لطفي، حسام الجندي، هاجر الشرنوبي، محمد جمعه، كلوديا علاء مرسي، ساندي، رانيا محمود ياسين، إيناس النجار، نجوي فؤاد، عبدالله مشرف، علي حميده، حسن عبدالفتاح، شريف باهر، مروه عبدالمنعم، ريكو، وعدد من الوجوه الجديدة .