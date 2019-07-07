شاهد.. رد فعل سما المصري بعد خسارة المنتخب المصري أمام جنوب أفريقيا

نشرت الفنانة سما المصري فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "دعونا ننسى بطولات الماضي ونعمل بطولات جديدة.. بلا كورة بلا باذنجان، خلينا في الكوارع هي أول مرة نخسر يعني.. خلاص بقينا متعودة دايمًا". كورة بلا باذنجان، خلينا في الكوارع هي أول مرة نخسر يعني.. خلاص بقينا متعودة دايمًا". يذكر أن الفنانة سما المصري طرحت سابقًا كليب "حب الحمام"، وحقق الكليب نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا. Advertisements

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