استقالات ” بالجملة ” في الاتحاد المصري لكرة القدم

كتب امير فتحي في الأحد 7 يوليو 2019 09:55 صباحاً - مازالت تداعيات الخروج المفاجئ للمنتخب المصري لكرة القدم من دور ال 16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية مستمرة عقب هزيمة المنتخب على أرضه أمام منتخب جنوب إفريقيا يوم أمس بنتيجة ( 1-0) .

الأمر الذي أثار الحزن والغضب لدى جماهير الكرة المصرية وأشعلوا الهجوم على الاتحاد المصري لكرة القدم والجهاز الفني متهمين إياهم بمسئوليتهم تجاه ما حدث .

ليشهد اتحاد الكرة المصري لكرة القدم إعلان المهندس ” هاني أبو ريدة ” استقالته من رئاسة الاتحاد .. كما دعا أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة تقديم استقالتهم .

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فخرج كلا من ” سيف زاهر ” و ” أحمد شوبير ” و ” أحمد مجاهد ” و ” حازم إمام ” و ” خالد لطيف ” و ” دينا الرفاعي ” بإعلانهم عن تقديم استقالاتهم من مناصبهم رسميا باتحاد الكرة .

وقال هاني أبو ريدة عن مصير الجهاز الفني والإداري للفريق إنه مقال بالكامل بعد أن خيب آمال جماهير الكرة المصرية والمسئولين عنها رغم تلبية جميع مطالبه وعدم تقصير اتحاد كرة القدم تجاه المنتخب في شئ سواء كان على الجانب المعنوي أو المادي .

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