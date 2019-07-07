شيرنو باريك تحتفي بسائق «أوبر».. ماذا فعل؟

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

شيرنو باريك shrenu parikh ممثلة تليفزيونية هندية موهوبة قدمت مسلسلات ناجحة، عكست مهاراتها في التمثيل، وأبرزت قدرتها على ترجمة وتقديم الشخصيات المتعددة التي لعبتها.

في وقت سابق شاركت شرينو باريك قصة على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، روت فيها كيف أعاد سائق “أوبر” محفظتها التي نسيتها في سيارته حين أوصلها، ونشرت الفنانة صورة شخصية مع السائق وشكرته.

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يعرف الجمهور العربي من المحيط إلى الخليج باريك، بدور جوري في مسلسل للعشق جنون Ishqbaaz الهندي، وقد شوهدت أيضا في المسلسل الشهير Pyaar Ko Kya Naam “من النظرة الثانية” الجزء الثاني.

كما حصلت باريك على لقب أفضل امرأة مرغوبة في صحيفة “تايمز أوف إنديا” في الهند عن العامين 2017 و2018، وإلى جانب ذلك، هي فراشة اجتماعية وتنشط في وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

في سياق مماثل، كانت شيرنو قد صدمت مؤخرا كثير من متابعيها، عندما قالت في تدوينة كيف تم التحرش بها عندما كان عمرها 6 سنوات. وفي تفاصيل الحادث المرعب، قالت كيف انها لمست بشكل غير لائق من قبل رجل بينما كانت في حافلة مع جدها.