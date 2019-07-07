وفاة "مغني الروح البرازيلية" جواو جيلبرتو.. عاش مفلسا ومنزويا

جواو جيلبرتو على المسرح في ريو دي جانيرو أغسطس 2008

توفي جواو جيلبرتو، أحد أكبر أسماء موسيقى "البوسا نوفا" وصاحب أغنية "ذي جيرل فروم إيبانيما"، عن 88 عاما، ولم تتضح أسباب الوفاة.

وكتب نجله جواو مارسيلو عبر فيسبوك: "توفي والدي وكان نضاله نبيلا، وحاول الحفاظ على كرامته فيما كان يفقد من استقلاليته".

بينما كتبت ابنته: "حزن عميق.. كل ما أراده هو أن يكون معنا ويلعب مع حفيدته".

ولد جيلبرتو في باهيا، شمال شرق البرازيل، وبدأ بالغناء في الـ18 من عمره، وقدم "بوسا نوفا" للعالم عام 1958، حين ابتكر إيقاعا جديدا باستخدام الجيتار، وخلط موسيقى السامبا التقليدية مع تأثيرات الجاز الحديثة.

وصورت موسيقاه فترة من التفاؤل الكبير في البرازيل، وأصبحت إصداراته من الأغاني مثل "Quiet Nights" و"the girl from ipanema" معايير في الموسيقى العالمية.



Advertisements

صعد جيلبرتو، المعروف بـ"مغني الروح البرازيلية"، والذي كان يعيش مفلسا ومنزويا في ريو دي جانيرو، إلى أكبر المسارح العالمية.



ومن أهم أعمال الراحل: "ديسافينادو" و"جاروتا دي إيبانيما" و"تشيجا دي سوداد" و"روسا مورينا" و"كوركوفادو".

منذ سنوات كان جيلبرتو واقعا وسط نزاع بين اثنين من أولاده الثلاثة، ابنه جواو مارسيلو وابنته بيبيل جيلبرتو، وهما موسيقيان أيضا، وزوجته الأخيرة التي كان يعيش عنها منفصلا، كلوديا فيسول وهي صحفية تصغره بـ40 عاما، وأنجب منها ابنة.

وتتهم بيبيل وجواوا مارسيلو هذه الأخيرة باستغلال ضعف والده والتسبب بإفلاسه.

نهاية 2017، وضعته ابنته بيبيل تحت نظام وصاية؛ لأنه بات عاجزا عن الاهتمام بصحته وأمواله، بسبب ضعفه الجسدي والذهني.

ورآه كثير من البرازيليين للمرة الأخيرة في مقطع مصور بدا فيه هزيلا وبلباس النوم، وهو يغني "ذي غيرل فروم إيبانيما"، لابنته الصغيرة برفقة الجيتار.