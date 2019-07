المغني مات غوس يسقطُ على المسرح.. شاهدي كيف أخفى حرجه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فجّر المغني البريطاني، مات غوس، ضحكات جمهوره، في الحفل الذي أُقيم بأكاديمية O2 في بريكستون، بعد سقوطه على المسرح، أثناء أدائه أغنية استعراضية.

وكان "مات" البالغ من العمر 50 عامًا، يرقص بحماس، أثناء أدائه أغنية When Will I Be Famous، قبل أن يسقط بشكل مفاجئ، لينفجر الجمهور من الضحك.

وعاد المغني البريطاني إلى منصّة المسرح، واستكمل أداء الأغنية بصورة طبيعية، وكأن شيئًا لم يحدث، في محاولة منه لإخفاء حرجه بعد سقوطه الطريف.

من جانبهم، توجّه العديد من المعجبين إلى موقع "تويتر" عقب الحفل الموسيقي لتهنئة المغني والاطمئنان عليه.

فيما علّق مات على الحفل الذي أحياه قائلًا: "لا أقول هذا باستخفاف، لكن يا له من عرض أسطوري @ o2academybrix لدينا أفضل المعجبين في العالم !!! أنا أحبكم كثيرًا".