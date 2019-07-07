رانيا يوسف تتعرّض للانتقادات.. ما علاقة أم كلثوم؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرّضت الفنانة المصرية، رانيا يوسف، لانتقادات من بعض متابعيها عبر صفحتها على إنستغرام فور نشرها مقطع فيديو، برفقة الممثلة شيماء عقيد، وهما تغنيان "بعيد عنك" لأم كلثوم.

وظهرت رانيا يوسف بفستان أحمر اللون مرفوع فوق ركبتيها، فيما بدت شيماء بملابس عادية، وظلا يدندنان بكلمات الأغنية، وعلّقت رانيا قائلةً: "مفيش أحسن من أغاني أم كلثوم، وقعده حلوة من صديقتي الفنانة شيماء عقيد".

وقلّل عدد من متابعي رانيا يوسف من صوتها، فقال أحد المعلقين: "أم كلثوم بريئة منكم"، كما ركّزوا في تعليقاتهم على ملابسها الجريئة، ونصحها آخرون بأن تهتم في التمثيل وتبتعد عن الغناء، وتطرّق البعض كذلك للسؤال عن سبب ابتعاد الفنانة عقيد عن التمثيل.

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف، "كأنه امبارح" الذي جرى عرضه في العام الماضي، وهو من بطولة الفنان أحمد وفيق.

بينما أعلنت شيماء عقيد اعتزالها الفن في عام 2007 رغبةً منها في التفرُّغ لتربية أطفالها، ولها عشرات الأعمال في السينما والتلفزيون والمسرح.