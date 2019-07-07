شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى تتجه إلى الكوميديا مرة أخرى فى هذه الحالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة هند صبرى إنها تتمنى تقديم عمل كوميدى يشبه مسلسل "عايزة اتجوز" التى قدمته من حوالى 9 سنوات وحقق نجاحا كبيرا ولكن المهم السيناريو القوى الذى يكرر النجاح نفسه اذا وجدته سوف تفعل ذلك حيث أن المسلسل كان يمثل خطوة مهمة فى مشوارها الفنى .

وأضافت أنها تنتظر طرح الجزء الثانى من مسلسل "الفيل الأزرق" والمقرر طرحه فى موسم العيد المقبل وتشارك فى بطولته بجانب النجم كريم عبدالعزيز ونيللى كريم واياد نصار ومن تأليف احمد مراد واخراج مروان حامد وانتاج سينرجى .





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أحداث الفيل الأزرق 2 تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقى هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق فى محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه.

يذكر أن الجزء الثانى من "الفيل الأزرق" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم، وتنضم لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار كضيف شرف ويجسد شخصية مهمة فى الفيلم، من إنتاج شركة "سينرجى فيلم".