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شكرا لقرائتكم خبر عن سيلينا جوميز على خطى باميلا أندرسون بالمايوه الأحمر فى المكسيك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علي طريقة النجمة باميلا أندرسون والتي اشتهرت بارتدائها المايو الأحمر علي الشواطئ في التسعينات من خلال مسلسل Baywatch، حيث قامت سيلينا جوميز بارتداء مايو أحمر يشبه مايو باميلا وذلك علي شواطئ المكسيك.
من جانب آخر احتفلت النجمة العالمية سيلينا جوميز بعرض فيلمها "The Dead Don’t Die" في نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية، حيث ظهرت سيلينا جوميز البالغة من العمر 26 عام مرتديه فستان قصير باللون الاسود حمل إمضاء دار أزياء " Celine " .
فيلم "The Dead Do Not Die" من تأليف و اخراج جيم جارموش وبطولة سيلينا جوميز وآدم داريفر وبيل موراي وتيلدا وينستون وغيرهم، وتدور الأحداث في مدينة سنترفيل الهادئة، يجد السكان أنفسهم في قتال حشد من الزومبي، حينما يبدأ الأموات في الاستيقاظ من قبورهم.
باميلا أندرسون
سيلينا جوميز
سيلينا جوميز
سيلينا جوميز
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