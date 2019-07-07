بالفيديو.. عاصي الحلاني يكشف كواليس أغنيته المقبلة بمناسبة عبد الاستقلال الجزائري

كشف النجم عاصي الحلاني كواليس أغنيته الجديدة بمناسبة عيد أستقلال الجزائر، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".

والأغنية من كلمات مضر شغالة، و ألحان فاروق الجزائري، و

توزيع أبو عبيد

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يذكر أن الفنان عاصي الحلاني طرح سابقاٌ كليبه بعنوان "شو بخاف عليكي"، حيث كسر الكليب حاجز المليون نسبة مشاهدة، و هو

من كلمات حسن عباس، و ألحان باسم يحيى، و إخراج عادل سرحان، كما كسر الكليب حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.