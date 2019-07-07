فتاة تبيع المياه التي استحمّت بها بـ30 دولارا للعبوة!

كتب امير فتحي في الأحد 7 يوليو 2019 07:58 صباحاً - فاجأت شابة يابانية تحظى بشهرةٍ واسعة على تطبيق انستغرام متابعيها البالغ عددهم اكثر من اربعة مليون بنشرها صور أعلنت من خلالهما أنّها تنوي بيع زجاجات معبئة بمياه الاستحمام الخاصة بها.

وقالت الشابة بيل ديلفين البالغة من العمر 19 عاماً إنّها ستبيع المياه التي استحمّت بها مقابل 30 دولاراً للزجاجة الواحدة. كما ذكرت الشابة أنّ هذه العبوات “GamerGirl” هي غير صالحة للشرب ويجب استهلاكها لدواعٍ خاصة فقط.

ولاقت خطوة بيل ديلفين هذه ردود فعل كثيرة على انستغرام حتى أنّها أعلنت عبر حسابها على تويتر أنّ الكمية قد نفذت بعد 3 أيامٍ فقط.

يُذكر أنّ الشابة اشتهرت على مواقع التواصل الاجتماعي للمحتوى الإيحائي الذي تنشره.