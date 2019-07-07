شكرا لقرائتكم خبر عن حفل غنائى لصطفى قمر مع جمهوره الاسكندرانى آخر الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى النجم مصطفى قمر حفل غنائى كبير فى مسقط رأسه الاسكندرية على المسرح الرومانى آخر الشهر الحالى ومن المقرر أن يقدم لجمهوره عدد كبير من أغانيه القديمة والحديثة ويشهد عدد من المفاجآت.

ويتعاون قمر فى ألبومه الجديد فيها مع عدد كبير من الملحنين والشعراء والموزعين، من ضمنهم حميد الشاعرى وأيمن بهجت قمر وعمرو مصطفى ومحمد الهادى ووليد سعد وأمير طعيمة ورضا زايد وسامح كريم ومودى سعيد رمضان محمد وأسامة مصطفى وخالد أمين وأحمد علاء الدين، وغيرهم، ويقدم فيه قمر أغانى متنوعة عن ألبوماته السابقة.

وبخلاف الألبوم يقرأ قمر عددا من السيناريوهات السينمائية، حيث من المفترض أن يستقر على أحدها ويبدأ فى تصويرها خلال الفترة المقبلة، حيث كان آخر أعماله فيلم "فين قلبى" والذى أعاده للمنافسة فى السينما من جديد بعد غياب 4 سنوات؛ وضم الفيلم عددًا من الفنانين، منهم شيرى عادل وإدوارد وإيمان السيد، وظهر مصطفى قمر فى شخصية شاب متزوج من فتاة تتعرض للمرض، ويقع فى حب أخرى.