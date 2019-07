شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات جديدة عن مسلسل Lord of the Rings.. يأتى فى 5 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل شركة أمازون للانتاج الفنى والسينمائى على سد الفراغ الذى يشعر به عشاق ومسلسل Game of thrones، بعد انتهاء الملحمة التى استمرت لأكثر من 9 سنوات، بمسلسل جديد مقتبس عن سلسلة الأفلام الشهيرة Lord of the Rings.

وبعد فوز أمازون بحقوق نشر رواية جى آر آر تولكين الأصلية والمستوحى منها سلسة أفلام Lord of the Rings، تعمل الشركة على إضافة لمسات وأفكار استثنائية تعرض لأول مرة فى الشاشات داخل حبكة المسلسل الجديد الذى يتمتع بشعبية كبيرة جداً.

وقررت الشركة أن تطرح المسلسل الجديد فى خمسة مواسم يعرض أول موسم منها فى منتصف العام المقبل عبر الشبكة، وفقاً لشبكة CNN، وسيتكون الموسم الأول من 10 حلقات يكون أولها أحداث تمهيدية لنشأة وترتيب الاحداث للمواسم الأخرى التى ستعرض كل عام موسم جديد.

Advertisements

وكشفت شركة أمازون بحسب تقرير نقلته صحيفة ladbible، عن أماكن التصوير التى سيبدأ تصوير الحلقات الأولى فيها والتى ستسير فيها الشركة على خطى بيتر جاكسون، وجاءت نيوزيلندا ومدينة أدنبره فى اسكتلندا، باعتبارهما الوجهة الأولى لطاقم عمل المسلسل.

ومن المقرر أن تطرح الشركة اشتراكات جديد عبر شبكتها بتصنيف Amazon Prime وستكون باهظة الثمن ليتمتع المشتركون من مشاهدة السلسلة الجديدة، ولتتمكن الشركة من تحقيق الايرادات التى ستنفقها على السلسلة التى سيفوق تكلفتها المليار دولار.