شكرا لقرائتكم خبر عن سيلفيستر يعلن والجمهور ينتظر.. بدء تصوير فيلم The Expendables 4 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اقتراب طرح فيلمه الجديد "رامبو 5" الذى يخضع الآن لعمليات الإعداد الأخيرة، والمقرر عرضه فى سبتمبر المقبل بدور العرض السينمائى، كشف الممثل العالمى سيلفستر ستالونى عن مفاجأة جديدة لجمهوره فى مختلف أنحاء العالم.

ونشر ستالونى صورة جديدة له عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، يعلن فيها البدء فى تصوير فيلم The Expendables 4، ويظهر ستالونى صاحب شخصية بارنى روس، فى الزى الكامل للعصابة الذى ظهر فيه فى المواسم الثلاثة السابقة من السلسلة الشهيرة.

وبحسب بعض وسائل الإعلام الأجنبية فإن ستالونى يدرس فى الوقت الحالى أماكن التصوير التى ستدور حولها الجزء الجديد، بالإضافة إلى مكوثه لإعداد الخطوط العريضة للقصة قبل البدء فى عملية الكتابة.

Advertisements

ورجحت التقارير الأجنبية أن الفيلم الجديد من السلسلة سيتم طرحه عام 2021، ليتثنى لستالونى الانتهاء من اختيار اماكن التصوير ووضع الخطوط العريضة للقصة بالإضافة الى خوض عملية تنسيق مواعيد الأبطال المشاركين فى العرض لتصوير الجزء الرابع.

وعلى مدار 3 أجزاء جسد سيلفستر ستالون خلال أفلام "المرتزقة" شخصية عميل سابق فى وكالة المخابرات المركزية يدعى "بارنى روس"، يستأجر فريقا من المرتزقة للقضاء على ديكتاتور اللاتينية عميل وكالة المخابرات المركزية المنشق.

ستالون شارك فى السلسلة إلى جانب عدد من النجوم مثل أرنولد شوارتزنيجر وميل جيبسون وجيت لى وجيسون ستاثام وهاريسون فورد وتيرى لى وغيرهم، ويشار إلى أن سيلفستر ستالون شارك فى كتابة أجزاء الفيلم الـ3 برفقة المؤلف ديف كالاهام، كما تولى إخراج الجزء الأول من السلسلة الشهيرة.

يذكر أن النسخة الأولى للفيلم كانت من تأليف وإخراج سيلفستر ستالون، وبدأ تصويرها فى 28 مارس 2009 فى ريو دى جنيرو ونيو أورلينز ولوس أنجلس، وصدر الفيلم فى 20 أغسطس 2010، ودارت أحداثه حول جماعة من المرتزقة أرسلوا فى مهمة إلى بلد فى أمريكا الجنوبية، بهدف إسقاط الحاكم الطاغى، وعندما تبدأ المهمة يكتشف المرتزقة أن الوضع ليس كما يبدو، ثم يجدون نفسهم محاصرين فى لعبة مميتة مع خائن فى صفوفهم.