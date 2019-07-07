"هلس السنين.. وضحك لما وشك يوجعك".. تعليقات الجمهوري السعودي على "3 أيام في الساحل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

استطاع أول عروض كايرو شو بالمملكة العربية السعودية "3 أيام في الساحل"، للنجم الكوميديا محمد هنيدي بموسم جدة، أن يشعل حماس الجمهور السعودي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما جعل هاشتاج المسرحية يتصدر "تويتر".

وكان النجم محمد هنيدي، قد اختتم عروض مسرحيته "3 أيام في الساحل" بالسعودية مساء أمس السبت، والتي بدأ عرضها هناك يوم 3 يوليو الجاري.

ونستعرض أبرز تعليقات الجمهور السعودي عن مسرحية "3 أيام في الساحل" في السطور التالية..

- "أجواء السعادة والضحك عاشها الحضور في المسرح العربي مع الفنان محمد هنيدي في آخر يوم من مسرحية 3 أيام في الساحل، موسم جدة".

- "مقاعد كاملة العدد خلال أيام العرض في مسرحية 3 أيام في الساحل".

- "مسرحية 3 أيام في الساحل.. تضحك لما وجهك يألمك.. برافو عليكم يا موسم جدة".

- "شكرا يا عصفوور.. مسرحية فل الفل.. والله ضحك من أولها لآخرها .. نجوم وعمالقة الفن المصري.. حلم والحمد لله تحقق وشفناكم.. شكرا هيئة الترفيه".

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- "شكرا من القلب لموسم جدة على اختيار مسرحية أكثر من رائعة للفنانين الكبار وعلى رأسهم الفنان القدير محمد هنيدي وبيومي فؤاد وكل فريق التمثيل.. من زمان ما ضحكت قد كدا.. من أمتع المسرحيات 3 أيام في الساحل.. إبداع".

- "شكرًا شكرًا شكرًا شكرًا على أحلى مسرحية.. حقيقي زمان ما ضحكت قد كدا".

- "مسرحية جميلة جدا ورب الكعبة، وتضحك وكل شيء فيها حلو.. شكرا للكل والله، شكرا كايرو شو، 3 أيام في الساحل".

- "كمية ضحك تجاوزت كل مؤشرات وحدود المنطق.. فالكوميديا هنا صراع للتمييز ما بين الكل.. مسرحية حتى الآن قادرة على زعزعة كل أركان الهدوء لديك لإخراج السعادة من قلبك!.. المسرح العربي، 3 أيام في الساحل، هلس السنين بلا منازع!".

- "شكرا من القلب لكل الفنانين، شرفتونا ونورتونا وضحكتونا، ألمع نجوم الوطن العربي في مسرحية 3 أيام في الساحل في جدة، شكراً من القلب لموسم جدة، شكراً من القلب للتنظيم الإحترافي الأكثر من رائع".

مسرحية "3 أيام في الساحل" بطولة محمد هنيدي وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومحمود محمود وأحمد فتحي وندى موسي ومها أبو عوف من تأليف حاتم حسين وإخراج مجدي الهواري.