فيديو| ياسمين علي تكشف سبب غيابها عن التمثيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة ياسمين علي عن سبب عدم تقديمها أعمالا فنية كثيرة، بجانب موهبتها في الغناء.

وقالت ياسمين، خلال لقائها في برنامج "عرب وود"، المعروض على شاشة روتانا، إنها تلقت عروضا كثيرة خلال الفترة الماضية في مجال التمثيل، ولكن معظم هذه العروض تشبه أعمالها السابقة.

وأضافت ياسمين أن الدور الذي عرض عليها هو تجسيد شخصية امرأة تكتشف موهبتها في الغناء، وهي لم تعلم ذلك على مدار الأحداث، ولم اقتنع بالدور".

وشاركت المطربة ياسمين علي من قبل في عملين هما مسلسلي "ونيس والعباد وأحوال البلاد" الجزء الثامن، ومسلسل "بيت السلايف" 2018، كما أنها غنت تتر مسلسلي "أمر واقع"، و"بيت السلايف".