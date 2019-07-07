بالصور| صبا مبارك أنيقة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة الأردنية صبا مبارك، عبر صفحتها الرسمية بموقع" إنستجرام"، صورًا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. وظهرت "صبا" في الصور بإطلالة كلاسيكية، ونالت الصور إعجاب متابعيها. جدير بالذكر أن صبا مبارك شاركت في السباق الرمضاني السابق بمسلسل "عبور" الأردني، وشاركها البطولة سامر إسماعيل، رنا جمول، منصور الفيلي، ومن إخراج محمد حكشي.

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