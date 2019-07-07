تراند اليوم : لاعب مصري شهير يهدد بخطف "أبناء" فنانة شهيرة بعد رفضها لمغازلته...

هدد لاعب كرة قدم مصري شهير بعقاب فنانة شهيرة بعد رفضها لمغازلته.

سخر إبراهيم سعيد - نجم الزمالك والأهلي السابق - من قيام الفنانة رانيا يوسف بحظره عبر حسابها بتويتر بعد محاولته مغازلتها .

وقال "سعيد" تعليقا على "البلوك" الذي تلقاه: "ولسه هخطف ميمي وبندق هاخدهم رهينة".

يذكر أن ميمي وبندق هما كلبان تربيهما "رانيا يوسف" وتعتز بهما كثيرا لدرجة أنها نشرت مقطعًا فيديو لهما ووصفتهم بكلمة "أولادي".

