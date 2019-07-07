تراند اليوم : لاعب مصري شهير يهدد بخطف "أبناء" فنانة شهيرة بعد رفضها لمغازلته...

هدد لاعب كرة قدم مصري شهير بعقاب فنانة شهيرة بعد رفضها لمغازلته.
يذكر أن ميمي وبندق هما كلبان تربيهما "رانيا يوسف" وتعتز بهما كثيرا لدرجة أنها نشرت مقطعًا فيديو لهما ووصفتهم بكلمة "أولادي".
سخر إبراهيم سعيد - نجم الزمالك والأهلي السابق - من قيام الفنانة رانيا يوسف بحظره عبر حسابها بتويتر بعد محاولته مغازلتها .
وقال "سعيد" تعليقا على "البلوك" الذي تلقاه: "ولسه هخطف ميمي وبندق هاخدهم رهينة".
يذكر أن ميمي وبندق هما كلبان تربيهما "رانيا يوسف" وتعتز بهما كثيرا لدرجة أنها نشرت مقطعًا فيديو لهما ووصفتهم بكلمة "أولادي".