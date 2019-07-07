رامى صبرى يتعاون مع الشاعر أحمد على موسى بـ5 أغنيات بألبومه الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشاعر أحمد على موسى، أنه يتعاون مع المطرب رامى صبرى فى ألبومه الجديد، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة بـ 5 أغنيات، مشيراً إلى أن الأغنية الأولى تحمل اسم الألبوم وهى "فارق معاك" من ألحان رامى صبرى، وتوزيع طارق توكل.
وأكد أحمد لـ"الخليج 365" أن الأغنية الثانية من ألحان شادى حسن، وتوزيع طارق توكل، ، والأغنية الثالثة من ألحان رامى صبرى، وتوزيع تميم، والأغنية الرابعة من ألحان رامى صبرى، وتوزيع طارق توكل، والأغنية الأخيرة من ألحان رامى صبرى، وتوزيع طارق توكل.
وكان آخر أغنيات رامى صبرى بعنوان "مبروك علينا" وتم تصويرها فى العاصمة اللبنانية بيروت مع المخرج فادي حداد، وهي من كلمات الشاعر الغنائى تامر حسين، وألحان رامى صبري، وقام بالتوزيع الموسيقي والمكساج والماستر جلال الحمداوى.
يذكر أن الفنان رامى صبري أحياء أولى حفلاته الغنائية فى السعودية يوم 10 يونيو الماضي، والتى قامت الحفل فى مدينة جدة.
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