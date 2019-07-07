شكرا لقرائتكم خبر عن أمانى كمال تبدأ تصوير "حواديت الشانزليزيه" فى هذا الموعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إنضمت الفنانة أمانى كمال إلى فريق عمل مسلسل "حواديت الشانزليزيه" حيث تجسد أحد الأدوار الهامة ضمن أحداث العمل والتى تراهن عليه خلال مشوارها الفنى خاصة أنه يقدمها بشكل جديد ومختلف عليها تماما عن اعمالها السابقة كما أكدت فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" ومن المقرر تصويره أولى مشاهدها يوم الثلاثاء المقبل فى الديكورالأساسى للعمل فى مدينة الانتاج الاعلامى والذى يجمع بين عدد كبير من ابطال المسلسل وهو من إنتاج سينرجى، وتأليف نها سعيد وأيمن سليم وإخراج مرقص عادل.

وينتمى مسلسل "حواديت الشانزليزيه" إلى نوعية مسلسلات الـ45 حلقة، حيث تعاقدت شركة سينرجى رسميًا مع الفنان إياد نصار لبطولة المسلسل، كما تعاقدت مع الفنانات مى سليم وإنجى المقدم وداليا مصطفى ، كما تجرى الشركة إبرام باقى التعاقدات خلال الأيام المقبلة، للبدء فى التصوير مباشرة.

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ويعقد حسام شوقى مدير عام شركة سينرجى جلسات عمل مع الأبطال والمخرج مرقص عادل ومؤلفين العمل أيمن سليم ونها سعيد ، للوقوف على التفاصيل النهائية للمسلسل قبل انطلاق التصوير، كذلك وضع الخطوط الرئيسية للأبطال المشاركين فى العمل، حيث تعتمد القصة على بطل وأكثر من إمرأة فى الحدوتة الدرامية، فضلاً عن التعديلات الأخيرة على السيناريو.





وكان آخر أعمال أمانى كمال مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى وتم طرحه فى موسم رمضان الماضى وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، اسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد امام وعدد آخر من الفنانين .