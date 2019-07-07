خاص| سارة نخلة تكشف عن دورها في "بيوتي سنتر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

كشفت الفنانة السورية سارة نخلة عن تفاصيل دورها في المسلسل الجديد الذي يحمل اسم "بيوتي سنتر"، والذي يقوم ببطولته مجموعة من النجوم الشباب من الوطن العربي.

وقالت سارة نخلة في تصريحات خاصة لمصراوي، إنها تجسد دور فتاة سورية تدعي "لينا"، وتعمل في مجال "السوشيال ميديا".

وأضافت أنها ستتقدم خلال الأحداث للعمل في "سنتر"، لتكون المسؤولة عن صفحات السوشيال ميديا الخاصة به، وتتعرض للعديد من الأحداث.

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وكشفت سارة أنه تم الانتهاء من تصوير العمل بالكامل، استعداد لعرضه خلال الفترة المقبلة.

مسلسل "بيوتي سنتر" تدور أحداثه حول مركز تجميل يجمع مجموعة من الأطباء السعوديين المتخصصين في جراحة التجميل، ومن خلال حلقات متصلة منفصلة بمشاركة فريق عمل من مصر وتونس ولبنان وسوريا والمغرب والكويت ينشأ بينهم صراعات عدة تنوعت بين الغيرة والحب والمنافسة والمكائد.

والمسلسل من بطولة مجوعة من النجوم العربية فمن السعودية يشارك فيصل العمري، أحمد شعيب، إيمان غربي، ومن مصر يشارك هبة حسن، أميرة الشريف، طارق جلال، حامد مرزوق، حمادة بركات، ومن تونس سامية الطرابلسي، يسرا المسعودي، ومن سوريا سارة نخلة، ومن لبنان جويس أبو جودة، ومن الكويت سارة العلي، ومن إخراج تامر بسيوني.