فيديو| تركي آل الشيخ يشكر أبطال "3 أيام في الساحل" لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، فيديو عبر حسابه على تويتر، لاستقبال نجوم مسرحية 3 أيام في الساحل، لبعض الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وظهر نجوم المسرحية في الفيديو، وهم يستقبلون الأطفال ورحبوا بهم، كما جسلوا أمام الصف الأول، وتفاعلوا مع المسرحية، وعلق آل الشيخ على الفيديو "شكرا لكم".

يذكر أن مسرحية "3 أيام في الساحل" عُرضت لمدة 4 ليالٍ في جدة، ضمن موسم جدة، بدءا من يوم 3 يوليو وحتى يوم السبت 6 من الشهر نفسه، وحققت نجاحا كبيرا، ونفدت تذاكرها.