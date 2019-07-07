طرح باند ميثوس أحدث أغنياته بعنوان "Gods of Wrath"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وهي أولى أغنيات ألبومه المقبل. أولى أغنيات ألبومه المقبل. يذكر أن باند ميثوس يستعد لطرح ألبومه المقبل Advertisements بعنوان "Tales of the Fallen empires"، و المقرر طرحه يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو الجاري، و من أبرز أغاني الألبوم: "medusa"، "gryphon"، "nefarious".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. ميثوس باند تطرح أحدث أغانيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.