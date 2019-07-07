شاهد.. رد فعل سما المصري بعد خسارة المنتخب المصري أمام جنوب افريقيا

نشرت الفنانة سما المصري فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "دعونا ننسي بطولات الماضي ونعمل بطولات جديده...بلا كوره بلا باذنجان خلينا في الكوارع هي اول مره نخسر يعني..خلاص بقينا متعوده دايما". كوره بلا باذنجان خلينا في الكوارع هي اول مره نخسر يعني..خلاص بقينا متعوده دايما". يذكر أن الفنانة سما المصري طرحت سابقا كليب "حب الحمام"، وحقق الكليب نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا. Advertisements

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