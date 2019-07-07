لطيفة التونسية غاضبة: من مسؤول عن تغييبي عن حفلات بلادي؟

فوجئت الفنانة التونسية لطيفة، بإلغاء حفلتين لها في تونس، كان من المقرر أن تعود من خلالهما إلى جمهورها التونسي، بعد غياب استمرّ تسع سنوات.

وكانت الفنانة قد شكت طوال السنوات الماضية، من تغييبها عن حفلات بلادها، وقد تعاقدت هذه السنة على حفلتين، وتلقت من الجهة المنظّمة لإحدى الحفلات بطاقات السفر لفرقتها الموسيقية، وبينما كانت تستعد للحفل، فوجئت برسالة من المنظّمين تبلغها بإلغائه دون إبداء الأسباب.

واعتذرت لطيفة عبر حسابها على "تويتر" من جمهورها التونسي، وكتبت سلسلة تغريدات جاء فيها: "جمهوري الغالي في بلادي تونس نحبكم برشة وإذا أنا وصلت لما وصلت إليه فهذا بفضل دعمكم لي أولاً ودعم كل جمهوري في الوطن العربي . ولكن للأسف هنالك حملة ضدي لا اعرف مصدرها ولا سببها".

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وتابعت لطيفة "أعتذر لجمهوري الغالي في صفاقس أولاً، فقبل موعد الحفل الذي أعلنت عنه في برنامج منا وجر بخمسة أيام وهو افتتاح مهرجان صفاقس الدولي، وبعد أن تلقينا كل تذاكر السفر لمجموعة من 12 شخص، أبلغت اليوم بأنّ الحفل ألغي. لماذا وما السبب لا أعرف.".

وتابعت لطيفة "كذلك كان هنالك اتفاق على ختام مهرجان بنزرت الدولي يوم 20 /8 وأبلغت اليوم أنّ الحفل ألغي أيضاً".

وتوجّهت لطيفة إلى وزير الثقافة التونسي محمد زين العابدين ليجيبها عن حقيقة ما يحصل معها وعن أسباب تغييبها.

وختمت قائلة "من له مصلحة عن تغييبي عن جمهوري التونسي؟".

يذكر أنّ لطيفة ختمت الموسم الحالي من برنامج "منا وجر"، في مقابلة نفت فيها ما يشاع عن علاقة عاطفية ربطتها بكاظم الساهر، وقالت إنها في الفترة التي تعرّضت فيها لتلك الشائعة كانت متزوّجة، وإنّها أحبته كفنان فحسب.