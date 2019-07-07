شكرا لقرائتكم خبر عن أدهم سليمان يحيى حفلا غنائيا بساقية الصاوى يوم 27 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى المطرب أدهم سليمان، حفلًا غنائيًا يوم السبت الموافق 27 يوليو الجارى ، على مسرح النهر بساقية عبد المنعم الصاوى، ويعقد أدهم حاليا عدة بروفات تجهيزاً للحفل.

ومن المقرر أن يظهر بشكل مختلف وجديد من خلال مجموعة من أغانية وهى "ياسمرا، اسمى، كل ما فى القلب، أنا التايه، مش ندمان، العاشقين ، ياسيدى"، وغيرها من أغنياته المميزة.

أدهم سليمان أحد أبرز أيقونات مزيكا الأندرجراوند فى مصر، اشتهر بتحقيقه لملايين المشاهدات عبر أغانيه ذات الطابع العاطفى، مثل "اسمى يفرق إيه وياكى، والمقام، وحافة العالم"، وطرح مؤخرا أغنية دينية تحمل عنوان "هذه الدنيا".