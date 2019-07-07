شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نور يطرح أغنية لكأس الأمم الأفريقيا بعنوان "منتخبنا رجالة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب محمد نور على فيس بوك أغنية جديدة تحمل اسم "منتخبنا رجالة" من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان محمد شفيق ومحمد نور، وتوزيع محمد شفيق، والأغنية إهداء لشعب مصر فى مساندة المنتخب القومى فى بطولة كأس الأمم الأفريقيا.

من ناحية أخرى يتعاون محمد نور مع المطربة جنات ربيع فى أغنية جديدة تحمل اسم "دنا القلب" تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، وتنتمى إلى أغانى الفرح، وهى من كلمات عبد المنعم ربيع وألحان إسماعيل عبده، وتوزيع محمد شفيق وإخراج عبد المنعم ربيع.

يذكر أن آخر أعمال محمد نور كان ألبوم "مسا مسا"، والذى حقق ردود أفعال إيجابية، وضم 10 أغنيات بين الدراما والحزن والرومانسى والمقسوم والهاوسات، وهى "مسا مسا" و"حبيت معاك" و"إنسانى وخليك بعيد" و"مدرس جغرافيا" و"غايب عن عينى" و"موحشتنيش إزاى" و"متعودتش على الأيام" و"لو على الفراق" و"اتاثرت بيك" و"عليا".