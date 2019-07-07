ريما فقيه تستعرض بطنها بمايوه العلم الامريكي!

كتب امير فتحي في الأحد 7 يوليو 2019 02:57 صباحاً - استعرضت ريما فقيه، ملكة جمال أمريكا ذات الأصول اللبنانية، بطنها المنتفخ مع دخولها شهور حملها الأخيرة بطفلها الثالث من زوجها الموزع العالمي وسيم صليبي.
وظهرت ريما فقيه، في الصورة التي نشرتها عبر حسابها على انستغرام، مرتديه مايوه العلم الامريكي بينما كانت تضع يديها على بطنها.
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