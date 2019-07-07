عمرو اديب تعليقا على خسارة مصر: “ده مستوانا واحنا أخدنا على قد مستوانا”

كتب امير فتحي في الأحد 7 يوليو 2019 02:57 صباحاً - علق الاعلامي المصري عمرو اديب على خروج المنتخب المصري من كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم من دور الـ 16 بعد خسارته أمام جنوب إفريقيا على أرضه ووسط جماهيره بهدف من دون مقابل على ستاد القاهرة الدولي.

وقال عمرو اديب، في برنامجه “الحكاية” المذاع على قناة “ام بي سي مصر”، أنه استغرب من المفاجأة والصدمة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قائلا “ما فيش مفاجأة وما فيش صدمة احنا كنا فاكرين انه حنعدي كل ماتش بفكرة كعبنا العالي وجمهورنا والخمسة وسبعين الف وانه محمد صلاح ربنا يكرمه في اللحظة الاخيرة وانه تريزيغيه يجيب بنالتي والكلام ده”.

وتابع عمرو اديب “بصراحة وخلينا نكون صرحاء كلنا كان قلبنا حاسس ان المنتخب ده لم يكن قويا” واضاف “ارجوكم مش عايزكم تزعلوا ده مستوانا واحنا اخدنا على قد مستوانا”.