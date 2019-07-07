مصر تودع كأس افريقيا في مفاجأة مدوية بعد هزيمتها أمام جنوب افريقيا!

كتب امير فتحي في الأحد 7 يوليو 2019 02:57 صباحاً - تأهل منتخب جنوب أفريقيا لدور الثمانية في كأس الأمم الأفريقية بعد فوز صعب على مضيف البطولة وصاحب الأرض والجمهور بهدف نظيف في الدقائق الخمسة الأخيرة من عمر المباراة.

ورغم أن مصر كانت قد تصدرت المجموعة الأولى برصيد تسع نقاط ومن دون أن تهتز شباكها بأي هدف، فإن صاحب المركز الثالث في مجموعته جنوب أفريقيا كان له الأفضلية على صاحب الأرض والجمهور.

وملأ المشجعون المصريون مدرجات ستاد القاهرة الدولي، أكبر الملاعب الست المضيفة للبطولة، بأعداد ناهزت 75 ألف شخص (سعة الملعب).

وساد الصمت والوجوم على عشرات آلاف المشجعين في ستاد القاهرة الذين لم يكونوا يتوقعون الخروج المبكر، بينما ارتمى العديد من اللاعبين المصريين على المستطيل الأخضر، وغطى آخرون وجوهم بقمصانهم. في المقابل، احتفل لاعبو جنوب إفريقيا بفخر بالانجاز غير المتوقع، ونالوا حتى تصفيق مئات المشجعين المصريين أثناء خروجهم من الملعب.

وسيلتقي منتخب جنوب أفريقيا في ربع النهائي المنتخب النيجيري المتوج باللقب ثلاث مرات والذي أطاح في وقت سابق السبت بمنتخب الكاميرون حامل لقب نسخة 2017.