برعاية تركي آل الشيخ.. محمد هنيدي يعرض مسرحية "3 أيام في الساحل" بجدة

قدم الفنان المصري محمد هنيدي، مسرحية "3 أيام في الساحل" بجدة، تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية ، وذلك ضمن موسم جدة.

كانت تذاكر مسرحية النجم محمد هنيدى 3 أيام فى الساحل، قبل ليلة العرض بيوم واحد فى مدينة جدة بالمملكة، حيث نفذت جميع الحفلات المقرر تقديمها على المسرح العربي في جدة.

وعبر هنيدى خلال تصريحات صحفية، عن سعادته بحجم الإقبال الذي فاق كل التوقعات حتى قبل أن تبدأ الحملات الدعائية بجدة، موضحا أن هذا ليس بغريب علي الجمهور السعودي الذواق والعاشق للفن الجيد بصفة عامة.

وكان الفنان محمد هنيدي احتفل فور وصوله إلي جدة لبدء بروفات عرض مسرحيته الجديدة "3 أيام في الساحل" المقرر عرضها في المملكة خلال الفترة من 3 إلي 6 يوليو المقبل.

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