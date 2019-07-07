شكرا لقرائتكم خبر عن 24 يوليو.. كارمن سليمان تحيى حفلا غنائيا بالمسرح الرومانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى المطربة كارمن سليمان حفلا غنائيا ضمن حفلات موسم الصيف 2019، يوم الأربعاء الموافق 24 يوليو، على المسرح الرومانى بالإسكندرية، ومن المقرر أن تقدم خلال الحفل عددًا من أغانى ألبومها الجديد، بالإضافة إلى عدد كبير من أغانيها القديمة.

من ناحية أخرى شاركت كارمن أغنية تتر مسلسل "حكايتى" للنجمة ياسمين صبرى والذى عرض فى شهر رمضان الماضي على قنوات cbc، one، dmc، وتحمل الأغنية اسم "سطور حكايتى" من كلمات الشاعر الغنائى نادرعبدالله ولحن وتوزيع خالد عز.

يذكر آن أخر أعمال كارمن سليمان دعاءً دينيًا بعنوان "سبحانه" عبر موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات أحمد سرور، وألحان مصطفى جاد، وتوزيع أسامى سامى.